سكاكا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الذي يزور المنطقة حاليًا.وناقش سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والإسهام في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج المؤسسة بالمنطقة.وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على أهمية التوسع بالتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها ويواكب تطلعات سوق العمل، وأن يتم رفع القدرات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //12:11ت م0057