نجران 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، اللواء محمد بن سيف الشهراني، لتقاعده وانتهاء فترة عمله مديراً للسجون بالمنطقة، وبارك سموه تكليف العميد بنيان بن محمد العمر، خلفًا له.وأعرب سموّه عن شكره للواء محمد الشهراني، على ما قدّمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ العميد العمر على الثقة بتكليفه، متمنياً للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهته، أعرب اللواء الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة، فيما أكد العميد العمر أن الثقة بتعيينه مديراً للسجون بالمنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.// انتهى //12:23ت م0061