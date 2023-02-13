القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الحرب المفتوحة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني، في القدس والضفة الغربية.وقالت الخارجية في بيان: إن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي من جانب واحد بالقوة، وذلك بهدف تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد الفلسطينيين من أرضيهم، وتهجيرهم، بعد هدم منازلهم، لافتة النظر إلى مجزرة الهدم المستمرة التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وسباق الاحتلال مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.وأكدت الخارجية أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال من قتل واعتقالات واعتداءات للمستوطنين مع المجتمع الدولي والمحاكم المختصة كي يتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.// انتهى //12:30ت م0062