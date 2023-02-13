أبهـا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسنجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، من زراعة عدسة متعددة البُؤَر لمريضة تعاني من ماء أبيض، نتج عنه عتامة في عدسة العينين مما أثر على جودة الرؤية بالشكل الصحيح .وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة عدسة، وإجراء التدخل الجراحي في المرحلة الأولى على العين اليمنى، حيث تسهم هذه العملية من تحسن الرؤية للأجسام القريبة والبعيدة دون الحاجة إلى استخدام نظارات طبية بعد العملية ، وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد- والمريضة بصحة جيدة، وتم وضع خطة علاجية مستقبلية خلال أسبوعين لإجراء تدخل جراحي لزراعة عدسة متعددة البُؤَر للعين اليسرى بالتقنية نفسها .وتجرى هذه الجراحة النوعية لأول مرة بمستشفى محايل العام ، ضمن برامج الدوام الجزئي للأطباء الاستشاريين الذي يتيح الاستفادة من خبراتهم ضمن أهداف صحة عسير وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في مناطق تواجدهم، وتمكينهم من تلقي الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأمثل.// انتهى //13:45ت م0084