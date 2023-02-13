الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم في مقر التحالف بمدينة الرياض، معالي مدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الماليزية الفريق داتوك أحمد نورهان بن جلال والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي ومملكة ماليزيا، إضافة إلى استماع معالي الفريق لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في عدد من المجالات، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.كما التقى معاليه بممثلي الدول الأعضاء من مختلف دول العالم الإسلامي، واطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكداً على الدور الكبير لمملكة ماليزيا في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، ومساعيها الدائمة في اجتثاث جذور التطرف ونبذ العنف.من جانبه نوه معالي الفريق بالمنهجية الإستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها، والدور الذي يقوم به فيما يخدم مصالح الدول المنظمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة وبما تحقق من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافة إلى مجالات عمله المختلفة.// انتهى //13:48ت م0085