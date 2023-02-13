حفر الباطن 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستقبلت مستشفيات النساء والولادة بمنطقة حفر الباطن 20 مولوداً يوماً بإجمالي يتجاوز 7000 ولادة تمت خلال العام الماضي.وأكدت الصحة في حفر الباطن أن إحصائية عدد المواليد في مستشفيات النساء والولادة والأطفال بلغت 7,326 مولوداً بمعدل 610 ولادات شهرياً تمت ولله الحمد، حيث بلغ عدد المواليد الذكور 3,717 وعدد المواليد الإناث 3,609 .وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن عدد حالات الولادة القيصرية التي أجريت بالمستشفيات بلغت 2,747 حالة، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 4,503 ولادات.يُذكر أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال قدّم خدماته لـ242,745 مستفيداً، وذلك خلال عام 2022م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ 194,107 مستفيدين، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ48,638 مستفيداً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 47,704، والمختبر 982,279, وتم صرف 355,213 وصفة طبية، كما تم إجراء 8,314 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .ويعد مستشفى الولادة والأطفال بسعة 300 سرير من المنشآت الصحية المختصة في المحافظة والذي يُقدم خدمات صحية ذات جودة في مجال طب النساء والأطفال من خلال التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية المتوفرة في المستشفى.// انتهى //13:53ت م0089