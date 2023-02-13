الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن موافقتها على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال إلى وقت آخر، والتي كان مقرراً إقامتها يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.وأوضحت الرابطة أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال، متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات، وأخذ المرئيات من جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل المباراة.// انتهى //13:56ت م0091