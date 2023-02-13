عرعر 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني الذي قدم تقريراً عن إستراتيجية الفرع للعام 2023، الراميـة إلى تعزيز كفاءة وفاعليـة وجاذبية سوق العمل بالمنطقة وتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وزيادة مساهمة القطـاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، وتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مستدامة ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المستدامة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تقديم الفرع المبــادرات والمشــاريع والبرامج الــتي تسهم في رفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم للمستفيدين، والنهوض باستراتيجية سوق العمل لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية، لافتاً الانتباه إلى أهمية تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتحفيز الجهات المُوظفة لتطوير بيئات موائِمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع العمل المرن والتدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل إضافة إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.من جانبه ثمّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة دعم وعناية ورعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لبرامج ومبادرات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وتوجيهاته الكريمة بتذليل كل العقبات.// انتهى //13:59ت م0093