الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّم لسماحته التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بمنطقة جازان للعام المالي 2022م.وشكر سماحة المفتي مدير عام الفرع على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات في إطار رسالة الرئاسة في نشر الفتاوى وتقديم الخدمات الاسترشادية والتوعوية والفكرية، تحقيقًا لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.وخلال اللقاء استمع سماحة المفتي إلى شرح عن ماقام به الفرع خلال العام المنصرم من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.من جهة أخرى استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّم لمعاليه التقرير الختامي للفرع.وأشاد معاليه بالجهود والأعمال خلال هذا العام وقدم شكره لمدير عام الفرع والعاملين فيه على جهودهم.// انتهى //14:07ت م0097