نجران 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسنجح فريق طبي بمستشفى حبونا العام في إنقاذ حياة مريضة في العقد الرابع من العمر تعرضت لنزيف حاد في الرحم.وأوضحت صحة نجران أن المريضة حامل في الشهر التاسع حضرت إلى قسم النساء والولادة بالمستشفى، وهي تعاني من مشاكل صحية مهددة للحياة وجرى مباشرة حالتها الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتبيَّنَ أنها تعاني من نزيف حاد في الرحم ونقص حاد بالدم وتقرر على إثرها إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة الطفل تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.يذكر أن مستشفى حبونا العام استقبل 64359 حالة لقسم الطوارئ و27757 حالة لأقسام العيادات الخارجية فيما بلغ عدد حالات التنويم 2225 حالة إلى جانب اجراء 773 جلسة للغسيل الكلوي وذلك خلال العام 2022م.// انتهى //14:47ت م0108