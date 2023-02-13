الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسباسم رئيس الجمهورية الفرنسية، منح السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، رئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس خالد بن عبدالله الحقيل الوسام الوطني من جوقة الشرف برتبة "فارس" .جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسكن السفير بحي السفارات بالرياض، حيث أوضح في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، عمل العديد من الأشخاص على تعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا، التي تربط بينهما شراكة استراتيجية تتقدم باستمرار، لافتًا النظر إلى أن تاريخ هذه العلاقة يعود إلى اللقاء الذي جمع الملك فيصل بن عبدالعزيز، والجنرال ديغول في عام 1967م.وأفاد أن رابطة جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني تضم عدداً من الرجال والنساء الذين يمثلون حجر زاوية هذه الشراكة، وذلك بحكم دورهم في تعميق العلاقة السعودية الفرنسية.// انتهى //14:54ت م0110