سكاكا 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستمكن قسم جراحة التجميل والترميم في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة سكاكا من إنقاذ أعضاء 6 مصابين من البتر.وأوضحت وزارة الصحة أن المصابين تعرضوا لحوادث، وتم إجراء عمليات لهم في مواضع مختلفة، ما بين عمليات البتر للأعضاء بعد أن أدت تلك الحوادث لتهتكها، واستمر العلاج لمدة 21 يوماً بعد زراعة الأعضاء، وتكللت بالنجاح.وبينت أن الحالة الأولى تمثلت في إنقاذ بتر أصابع اليد بعد فصلها وإعادتها بسبب ماكينة قطع, حيث تمت عملية زراعة اليد بالبطن لمدة 21 يوماً، وعادت الأصابع لوضعها الطبيعي,وفي الحالة الثانية تم إنقاذ يد من البتر بعد أن تعرضت لتهتك كامل نتيجة حادث مروري, وتم إنقاذها بعد عملية زراعة اليد بالبطن لمدة 21 يوماً لتعود لوضعها الطبيعي, وفي الحالة الثالثة تمت عملية توصيل للأوعية الدموية وإصلاح تهتك بالقدم على مراحل لحادث نتج عنه قطع الأوردة والشرايين نتيجة دهس سيارة.كما أجرى الفريق الطبي عملية تثبيت ولصق وتحويل وتغطية أذن بشريحة جلد من منطقه خلف الأذن بسبب قطع نتيجة عضه، وفي حالة خامسة تم إجراء عملية إصلاح وتجميل الأماكن المتضررة نتيجة لعضة جمل بمنطقة الوجه والأنف والشفاه, وفي حالة أخرى تمت عملية إصلاح وتوصيل الأوعية الدموية وتغطية الكتف بشريحة من الجلد مأخوذة من منطقة الظهر نتيجة لقطع كتف بواسطة موتور.يذكر أن القسم أجرى 200 عملية جراحة تجميل وترميم منذ بداية العام 2022م, من بينها عمليات نوعية تجرى لأول مرة في المنطقة, ويأتي ذلك في إطار توسيع وتطوير الخدمات الطبية في مستشفيات المنطقة, والعمل على توفير كافة الأقسام والتخصصات, وبلغ عدد مراجعي عيادة التجميل 2500 مريض, فيما بلغ عدد المنومين 360 مريضًا.// انتهى //14:58ت م0111