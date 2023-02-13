الدوحة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بمقدار 47.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46 %، ليصل إلى 10 آلاف و391.34 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 111 مليوناً و398 ألفاً و331 سهماً، بقيمة بلغت 409 ملايين، و322 ألفاً و298.178 ريالاً قطريًا، نتيجة تنفيذ 17070 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت خلال الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //15:00ت م0112