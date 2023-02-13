الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم, حملة "هذي أرضك" الرامية إلى تسليط الضوء على الممارسات البيئية الضارة لبعض المتنزهين عبر العديد من المنتجات الإعلامية والفعاليات الميدانية.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة سامي بن مرضي الحربي أن إطلاق الحملة جاء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، نحو ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية باستدامة مواردها؛ كوننا المستفيد الأول منها.وأشار إلى أن الحملة تركز على لفت انتباه المجتمع واستشعارهم لقيمة الأرض وأهمية الحفاظ عليها وعدم ترك المخلفات بعد الاستمتاع بطبيعتها، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية حفاظًا على صحة كائناتها الحية وسلامتها، وحفاظًا على المشهد الجمالي لمرتادي المكان.وأفاد بأن الهيئة تقوم بجهود يومية للمحافظة على نظافة بيئة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، نحو معالجة الآثار السلبية لبيئتهما قمنا بحملة مكثفة في نوفمبر الماضي أسفرت عن رفع ما يزيد عن 55 ألف كيس من المخلفات العامة من المواد البلاستيكية ومخلفات البناء، متمنيا من حملة "هذي أرضك" التوعوية إشراك الأفراد في مسؤولية الحفاظ على البيئة الطبيعية لاستدامة مواردها وسلامة كائناتها الحية"، موضحاً أن حملة "هذي أرضك" تأتي في إطار عمل المملكة على حماية مناطقها البرية.// انتهى //15:01ت م0113