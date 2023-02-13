اقتصادي / مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
المنامة 22 رجب,1444 هـ الموافق13 فبراير,2023 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الاثنين عند مستوى 1,935.17 بانخفاض بلغ قدره 4.46 نقاط مقارنة بإقفالـه السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.71 بانخفاض بلغ قدره 2.22 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4.67 ملايين سهم ، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.16 مليون ديـنـار بـحريــنـي ، تـم تنفيذها من خلال 128 صفقة.
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