المنامة 22 رجب,1444 هـ الموافق13 فبراير,2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم الاثنين عند مستوى 1,935.17 بانخفاض بلغ قدره 4.46 نقاط مقارنة بإقفالـه السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.71 بانخفاض بلغ قدره 2.22 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4.67 ملايين سهم ، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.16 مليون ديـنـار بـحريــنـي ، تـم تنفيذها من خلال 128 صفقة.// انتهى //15:19ت م0116