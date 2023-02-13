القاهرة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 083ر1 تريليون جنيه مصري، وسط تعاملات كلية بلغت 2ر4 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0%, ليبلغ مستوى 56ر17214 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 73ر0%, ليبلغ مستوى 15ر2921 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 37ر0%, ليبلغ مستوى 31ر4393 نقطة.// انتهى //16:24ت م0139