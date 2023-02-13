الرياض 22 رجب1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية لحضور محاضرة عن الفرص الاستثمارية في مجال الألعاب بعنوان "فرص الأعمال في صناعة الألعاب"، والتي ستعقد في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض بتاريخ 26 فبراير 2023، بالشراكة مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط (JCCME).وتهدف المحاضرة، التي يقدمها البروفيسور في جامعة طوكيو للتقنية "كوجي ميكامي"، والرئيس التنفيذي لشركة LUDiMUS Inc الدكتور "شو ساتو" إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وآخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب في اليابان والعالم.يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الهيئة عن البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين في نسخته الرابعة، وتعريفهم على أحدث التقنيات، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب، حيث تسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية.ودعت الهيئة الراغبين في الحضور للتسجيل في المحاضرة من خلال الرابط (gcam.gov.sa/s/VdKRe).// انتهى //16:34ت م0143