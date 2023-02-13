الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسيبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى, برئاسة رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص , غدًا, زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في البرلمان الأردني بمجلسيه الأعيان والنواب.وأكّد الدكتور القناص -في تصريح صحفي- أنّ زيارة وفد مجلس الشورى إلى مملكة الأردن تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لافتًا النظر إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالأردن.ويضم وفد مجلس الشورى خلال هذه الزيارة, عددًا من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية, وهم الدكتورة عائشة عريشي، وزاهر الشهري، واللواء ركن محمد العجاجي، والدكتورة أميرة الجعفري.// انتهى //16:40ت م0145