الخرطوم 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأقامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم، ورشة عمل بعنوان التحول الرقمي والتميز المؤسسي (الطريق نحو الكفاءة والتميز)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة 40 خبيراً من داخل وخارج السودان ، بالإضافة إلى خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين إلى التعريف بمفهوم التحول الرقمي في : نظم إدارة موارد المؤسسة، النظم الرقمية في انسياب العمل والوثائق، نظم إدارة المعرفة والمحتويات، النظم الخبيرة والذكاء الصناعي، فضاءات البيانات كمفهوم عالمي حديث في نظم التخطيط ودعم القرار، التحول نحو أنظمة جيل الويب الثالثة (اندماج النظم المكانية والدلالية وقنوات التواصل الاجتماعي)، نظم الإدارة الإستراتيجية وإدارة البرامج والفعاليات، آفاق الزراعة الذكية (نظم الفضاء في التنمية).// انتهى //16:47ت م0146