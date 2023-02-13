عام / لجنة الحج بينبع تناقش اعتماد مطار الأمير عبد المحسن كمطار معتمد للحج والعمرة
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
ينبع 22رجب 1444هـ الموافق 13فبراير 2023م واس
رأس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد السحيمي , اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والعمرة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .
وناقش الاجتماع اعتماد مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع كمطار معتمد للحج والعمرة .
وأكد المحافظ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .
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16:50ت م
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