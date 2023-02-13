ينبع 22رجب 1444هـ الموافق 13فبراير 2023م واسرأس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد السحيمي , اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والعمرة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .وناقش الاجتماع اعتماد مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع كمطار معتمد للحج والعمرة .وأكد المحافظ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .//انتهى //16:50ت م0147