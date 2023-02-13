الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسحقق فريق برشلونة الإسباني لقب النسخة السادسة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 عاماً", التي نظمتها أكاديمية فرسان هيسبانيا تحت إشراف مجلس دبي الرياضي وأقيمت منافساتها في مدرسة جيمس وينشستر دبي بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 20 فريقًا من بينهم 4 أندية تمثل الإمارات, وفريق واحد من السعودية وهو الفتح.وتوج الفائزين في البطولة بالجوائز الجماعية والفردية كل من مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري واللاعب الإسباني ميشيل سلغادو ، حيث فاز فريق برشلونة الإسباني بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق كروزيرو البرازيلي في المباراة النهائية ( 4 ـ 3 ) بركلات الترجيح, بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1, وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز لاعب فريق تشلسي الانجليزي هزكيا جريمواد بلقب أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب فريق كروزيرو كايك ماسودو على لقب الهداف, وحارس مرمى برشلونة البابلو بينيا بلقب أفضل حارس مرمى.وفي منافسات الكأس الفضية للبطولة فاز فريق وكاتاك الياباني باللقب بعد تغلبه على فريق بلد الوليد الإسباني في المباراة التي انتهت بالتعادل وحسمت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.وأقيمت البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشارك فيها 20 فريقًا من مختلف قارات العالم تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات هم: ميلان الإيطالي، بلد الوليد الإسباني، فريق وكاتاك الياباني، الوحدة الإماراتي، تشلسي الإنجليزي، فرسان إسبانيا من الإمارات، مسقط العماني، فرسان إسبانيا الأبيض، برشلونة الإسباني، كاف كندا، النصر الإماراتي، رودينا الروسي، ريال مدريد الإسباني، شباب الأهلي الإماراتي، الفتح السعودي، بافوس القبرصي، كروزيرو البرازيلي، آر سي سيلتا الإسباني، زد المصري، الوصل الإماراتي.وتعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 عاماً نموذجًا للتعاون بين مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، وتأتي في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة مما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالي والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.// انتهى //16:57ت م0150