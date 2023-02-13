الدمام 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسيستضيف فريق الصفا على صالته بصفوى نظيره فريق الخليج، غداً في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م.ويدخل الخليج المواجهة وهو في المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة برصيد 29 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق مضر الذي يحل ثانياً بالرصيد نفسه، ويبتعد عن الصدارة بـ 3 نقاط والذي يحتلها فريق النور برصيد 32 نقطة.ويسعى الخليج لكسب اللقاء والاقتراب من الصدارة، فيما يسعى فريق الصفا هو الآخر لخطف نقطتي المواجهة والتقدم في الترتيب للدخول ضمن فرق بطولة النخبة التي تضم الأربعة الأوائل، إذ يمتلك في رصيده 16 نقطة يحتل بها المركز الخامس.// انتهى //17:03ت م0151