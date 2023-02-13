بريدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , غدًا , الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لسموه بمحافظي المحافظات بالمنطقة , الذي سيعقد بقاعة التأسيس بإمارة المنطقة بحضور وكلاء الإمارة والمحافظين ووكلاء المحافظات وبعض مديري الجهات الحكومية بالمنطقة ومديري العموم بالإمارة .وأوضح أمين عام مجلس المنطقة إبراهيم بن صالح الصغيّر أنه سيناقش في هذا الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومشاريع الخدمات العامة ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها .// انتهى //17:08ت م0153