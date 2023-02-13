جدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من اليوم (الاثنين) إلى الجمعة المقبلة، تشمل هطول أمطار خفيفة ونشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعا للأمواج وانخفاضا في درجات الحرارة وتكونا للصقيع.ونبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة من اليوم (الاثنين) إلى الأربعاء المقبل على مناطق؛ تبوك (تبوك، تيماء، حقل)، الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل)، حائل (حائل ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف، الدوادمي)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا) والمدينة المنورة (العلا، خيبر، الحناكية، المهد).وتشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) إلى الجمعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ساعة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما تشهد الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعا في الأمواج يصل إلى أكثر من (مترين ونصف) من الأربعاء إلى الجمعة، في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح مابين (5-9)مْ من الأربعاء على الجمعة على مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، ويستمر انخفاض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين (صفر إلى 4)مْ على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة اعتبارا من اليوم (الاثنين) إلى الجمعة.وأهاب المركز بالجميع إلى اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.// انتهى //17:35ت م0161