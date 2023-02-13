الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئات الثقافية للمشاركة ببرنامج ثقافي متنوع في النسخة الرابعة من "كأس السعودية" 2023م لسباقات الخيل، التي ستقام يومي 24 و25 من فبراير في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك بالشراكة مع نادي سباقات الخيل، والذي يُعد أحد أغلى سباقات الخيل في العالم، حيث يتألف من 16 سباقاً، بمجموع جوائز يصل إلى 35,5 مليون دولار أمريكي.وترعى وزارة الثقافة شوطين من السباق هما شوط وزارة الثقافة، وشوط عام الشعر العربي، كما تشارك المنظومة الثقافية في كأس السعودية 2023م لسباقات الخيل، بتصميم وشاح الخيل الفائز بالتعاون مع مصممة سعودية، إلى جانب إعادة تدوير الفعاليات الناجحة في النسخ الماضية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية، وتقديم عروض الفنون الموسيقية والشعبية، إضافةً إلى أنشطة ثقافية أخرى، مثل الفنون الأدائية التقليدية، واستعراض المجسّمات الفنية، التي تعكس مدى روعة الخيول في الثقافة السعودية، والقطع الفنية المستوحاة من ثقافة المملكة.وأعدت الوزارة معرضاً فنيّاً للفنانة سارة شكيل بعنوان "واحة"، الذي يتكوّن من مشهد صحراوي يشع بكثبان متموجة مغطاة بالكريستال تحت سماء الليل، وخيمة مغطاة بكريستال سواروفسكي تحمل إبداعات داخلية تدمج الواقع بالخيال؛ لتسليط الضوء على الثقافة المحلية، حيث يمر الزوّار عبر الواحة المشعة المتبلورة، وينغمسون في الرسوم المتحركة التفاعلية داخل الخيمة فيصبحون جزءًا من العمل الفني, وكذلك جهزت أركاناً للتصوير في خمسة مواقع سيعيش فيها الزائر تجربة فريدة.إضافة لمنطقة مخصصة للبيت السعودي، من بيوت الطين، التي تعد شواهد عمرانية على التاريخ والأصالة والإبداع المعماري الفريد؛ ليتعرّف الزوّار على تفاصيل الطراز النجدي في تصميم البيوت وتقسيماته بطابع تفاعلي، يمكّنهم من الانتقال من غرفة إلى أخرى، عبر حل الألغاز المتنوعة، كما جهزت الوزارة منطقة مخصصة للطفل، تجمع الألعاب التقليدية القديمة بالألعاب العصرية البديعة، وأنشطة ترفيهية متنوعة.وأعّدت منطقة "معرض إطلالة سعودية"، حيث يشاهد الزائر التصاميم والقطع الخاصة التي تعكس الأصالة والثقافة السعودية بالتعاون مع المواهب الوطنية في قطاع تصميم الأزياء، أما في الممر الثقافي سيعبر الزائر بين مشاهد خلابة تعكس التنوع والثراء الثقافي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية.كذلك جهزت الوزارة منطقة "رحلة مع الأطباق السعودية"، يطهو الشيف فيها أطباقاً مستلهمة من مختلف مناطق المملكة في تجربة طهي فريدة، وتضم المنطقة عدداً من الأركان كركن الأطباق العالمية، وركن المائدة السعودية التقليدية، بالإضافة لركن المطبخ الثقافي الذي يقدم أشهى المعجنات والمأكولات الخفيفة من عناصر المطبخ السعودي.وتشارك وزارة الثقافة في الحفل الختامي لسباقات "كأس السعودية" بعد تتويج الفائز بكأس السعودية، بليلة فنية موسيقية والدف السعودي لإنشاء سيمفونية عصرية، كما تقدم لوحة فنية لأجمل الأغاني السعودية القديمة والحديثة إضافة إلى عروض استعراضية.وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها في كأس السعودية إلى تقديم تجربة ثقافية في مختلف القطاعات الثقافية للزوّار المحليين والعالميين، بحيث يمكن للزائر أن يُلقي نظرة على الهوية السعودية الأصيلة، وعلى تراث المملكة العريق، والحِرف والأفكار والرموز الثقافية السعودية، وأبرز المبادرات والفعاليات، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها الوزارة.// انتهى //17:36ت م0162