إسلام آباد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسلقي جندي من رجال الشرطة مصرعه وأصيب آخرون بجروح في هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم على حاجز أمني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأفاد مسؤول أمني باكستاني، أن قوات الشرطة أوقفت سيارة مشتبه بها على حاجز أمني في منطقة "داكي" بإقليم بلوشستان، وأن مسلحين مجهولين كانوا يستقلونها أطلقوا وابلاً من الرصاص بتجاه رجال الشرطة مما أدّى إلى مقتل أحدهما على الفور، وإصابة آخرين بجروح.وأضاف أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني في المنطقة، ويجري البحث عن المسلحين الذين نفذوا الهجوم ونجحوا في الفرار من الموقع.// انتهى //17:37ت م0163