إسلام آباد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 300 حقيبة شتوية في منطقة عمركوت بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 متضرر من الفيضانات.ويأتي ذلك ضمن مشروع توفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان، المقدم من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات هناك.// انتهى //18:00ت م0164