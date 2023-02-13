دبي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسعقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون , في مدينة دبي اليوم , اجتماعاً مع مدير عام منظمة العمل الدولية المنتخب في القمة العالمية للحكومات جيلبرت هونجبو، برئاسة معالي وزير العمل بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وبمشاركة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ، ووزير العمل بمملكة البحرين جميل بن محمد حميدان، ، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير العمل بدولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري، ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة بدولة الكويت المهندسة مي جاسم البغلي، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة االعالمية للحكومات 2023.وفي بداية الاجتماع قدّم وزراء العمل بدول مجلس التعاون، التهاني لمعالي الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنيين له التوفيق والنجاح في مسيرته.وخلال الاجتماع تم طرح عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتناول فرص وآفاق تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ومنظمة العمل الدولية ومن أهمها، مناقشة أحدث التطورات في أسواق العمل الخليجية، وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارات العمل بدول مجلس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة.ومن جانبه أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود المخلصة التي يبذلها دول مجلس التعاون، في نظام العمل ومواكبة القوانين بما يتماشى مع المعايير والنظم الدولية، وبمايسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف السامية نحو المزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، لاسيما أنظمة منظمة العمل الدولية، معرباً عن فخره واعتزازه بما تقوم به دول المجلس من جهود اتجاه قوانين العمل الدولية.// انتهى //18:24ت م0171