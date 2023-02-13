الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج " ابتكارات مساعي" الذي يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار وتمكين المستفيدات من الاستثمار في مجال الملكية الفكرية.وأوضحت الجمعية في بيان اليوم أنّ البرنامج يمر بعدة مراحل أولها عقد ورشة عمل لاستخلاص الأفكار الإبداعية وطريقة كتابتها بالمعايير الدولية ومن ثم تحكيم وترشيح الأفكار عن طريق محكّمين دوليين معتمدين من الهيئة العامة للملكية الفكرية؛ لمعرفة مدى إمكانية تسويقها في السوق كمنتج أو خدمة، إضافة إلى تقديم استشارات تخصصية في مسار الابتكار وريادة الأعمال.وأشارت إلى أن اختيار أفضل الأفكار يأتي من خلال مسار البرنامج وبعد جلسات التحكيم لتتم صياغة الأفكار المرشحة وتقديمها عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتصل إلى مسار الحصول على براءة اختراع بهدف حماية أفكار المشتركين.// انتهى //18:45ت م0175