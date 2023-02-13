عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .
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18:47ت م
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