بغداد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب أيلكا سالمي، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في العراق.وبحث اللقاء وفقاً لبيان مستشارية الأمن القومي الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف .وأكّد الوفد دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في محاربة التطرف وآلية إعادة عوائل المنتمين لتنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا ودمجهم بالمجتمع.وأضاف البيان أن الأعرجي شدد على أهمية التزام الدول بسحب رعاياها من مخيم الهول لغرض تفكيكه بالكامل مع التعاون الكامل في محاربة التطرف والعنف المؤدي للإرهاب .// انتهى //19:11ت م0177