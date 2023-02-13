الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بالرباط اليوم، وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، التي تزور المملكة المغربية حالياً.وتناولت مباحثات الجانبين سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني وتكوين الأطر في القطاعين.وفي تصريح صحفي أكّدت المسؤولة الليبية أنّ بلادها في طريقها نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، والانتقال إلى مرحلة ترسيخ أسس الدولة، مبرزة أن وزارتها تضع ضمن أولوياتها العديد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها تعزيز المصالحة، والنهوض بحقوق الإنسان، ومباشرة الإصلاح والتأهيل.// انتهى //19:22ت م0178