الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسافتتح معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، اليوم فعاليات الحملة التوعوية التثقيفية "عساكم بخير"، التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في المركز الصحي بديوان الوزارة، بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومشاركة جهات طبية وجمعيات متخصصة، إضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية.وشملت الفعاليات عدة أجنحة تضمنت رسائل توعوية وعروضًا مرئية قدمها مختصون في عدد من التخصصات الطبية والخدمية، وتأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تسعى من خلالها الخدمات الطبية إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة.// انتهى //19:33ت م0179