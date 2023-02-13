الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم ، بمعالي رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية قو جيون .وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين والمضي قدماً في تعزيز التواصل في مجال الطاقة النووية تنفيذاً لمخرجات القمة الخليجية - الصينية.// انتهى //19:42ت م0182