سياسي / أمين الشؤون السياسية بمجلس التعاون يلتقي برئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس
التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم ، بمعالي رئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية قو جيون .
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين والمضي قدماً في تعزيز التواصل في مجال الطاقة النووية تنفيذاً لمخرجات القمة الخليجية - الصينية.
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19:42ت م
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