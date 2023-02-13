دبي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم، معالي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبدالله القرقاوي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في إمارة دبي.وناقشا خلال اللقاء، أهداف القمة التي تسعى إلى استشراف مجموعة من الفرص والتحديات المستقبلية ووضع الحلول المبتكرة لها وذلك عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بشكل عام بمشاركة 150 دولة، ونخبة من رؤساء الدول والحكومات، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين ومنظمات عالمية وإقليمية، بالإضافة إلى قيادات عالمية من القطاع الخاص والعلماء بهدف الاستمرار في خلق فرص جديدة تواكب التطورات السريعة على الصعيد العالمي، ولدعم التوجهات المستقبلية للحكومات لتعزيز التنمية، التي تطمح إلى تحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال احتضانها للقمم والمؤتمرات والمنتديات والورش للتأكيد على المفهوم العالمي للعلاقات الدولية في الحكومات.وأكد البديوي أهمية القمة العالمية للحكومات 2023، في بناء وترسيخ وعقد الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة لمواجهة أهم التحديات العالمية من خلال طرح الأفكار لإدارة المستقبل في الحكومات، مثمناً مخرجات القمة التي تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة للحكومات من خلال تحقيق التفوق والريادة.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد علي السنيدي.// انتهى //19:43ت م0183