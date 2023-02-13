دبي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في ملتقى "الخبرات الخليجي للموارد البشرية"، الذي ينظم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اليوم، في إمارة دبي بدولة الإمارات، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2023م، وبمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ومديري عموم معاهد الإدارة العامة والمعنيين في مجال الموارد البشرية بدول مجلس التعاون.وخلال الملتقى ألقى معالي الأمين العام كلمة أكّد فيها على أن الملتقى يُعد فرصة رائدة لمناقشة مستقبل الحكومات من خلال العديد من الوسائل أبرزها توفير خبرات وتبادلها في بين الدول، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء بالاستثمار لرأس المال البشري لكونه محوراً أساسياً في هذه الإستراتيجية، والتعاون والتمثيل الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات مع الجهات المختصة.وشدد معاليه على أهمية متابعة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالخبرات الخليجية، من أجل زيادة الوعي بأهمية تبادل المعرفة والاستفادة القصوى من الخبرات المتوفرة وتبادل التجارب بين الدول للوصول إلى التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، والذي نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, مضيفًا أنه تكثيفاً لجهود مكتب التربية العربي لدول الخليج في هذا المجال، فقد أصدر المؤتمر العام للمكتب في دورته الثالثة والعشرين قرارًا بالموافقة على اعتماد يومٍ خليجي للموهبة والذي يوافق اليوم الأول من شهر مارس تحت مسمى "اليوم الخليجي للموهبة والإبداع"، ويهدف هذا اليوم في ترسيخ العلم والتمكين والاهتمام بالمواهب والخبرات والاستثمار بقدراتهم، لترتقي بها دول المجلس لتواجه المستقبل وتصنع أبعاداً من الإلهام والإبداع.وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في تسليط الضوء والاهتمام على هذا القطاع المهم، والتنظيم والاستضافة لهذا الحدث الدولي الذي يسهم إلى حد بعيد في رسم مستقبل الحكومات من خلال العديد من الوسائل أبرزها توفير خبرات الدول في متناول الجميع من أجل رفاهية ومستقبل شعوبها، معبراً عن شكره لمعالي وزيرة الدولة بالإمارات العربية المتحدة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات عهود بن خلفان الرومي ، على هذه الاستضافة .// انتهى //19:45ت م0184