الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعلنت شركة التعدين العربية السعودية ("معادن" أو "الشركة")، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، اليوم عن تحقيق أرباح قياسية للعام 2022م، وسجلت رقماً قياسياً جديداً للصحة والسلامة في جميع منشآتها.وبلغت المبيعات 40.28 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 50% عن السنة المالية 2021، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع أسعار السلع, في حين بلغ صافي الربح 12.13 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 87% عن السنة المالية 2021، على الرغم من زيادة تكاليف التمويل والضرائب, كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 18.68 مليار ريال سعودي، بزيادة 51% عن السنة المالية 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع، يقابله جزئيًا ارتفاع تكاليف المواد الخام.وفي نطاق تحسينات إدارة رأس المال العامل, ساهمت في تسجيل رقم قياسي ناتج عن العمليات بمبلغ 16.21 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 71% عن السنة المالية 2021, إضافة إلى تعزيز الوضع المالي لمعادن بعد انخفاض الاقتراض طويل الأجل بنسبة 12% وانخفاض صافي الدين بنسبة 34% اعتبارًا من ديسمبر 2021, وانخفض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مرة مقارنة بـ 3.1 مرة في السنة المالية 2021.ويوصي مجلس الإدارة برسملة 12.31 مليار ريال سعودي من الأرباح المحتجزة وتوزيع أسهم المنحة على المساهمين على أساس 1:2 بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية.وبعد إطلاق استراتيجيتها لعام 2040 وبدء برنامج معادن للتحول، سجلت شركة معادن مبيعات قياسية بلغت 40.28 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 50% عن السنة المالية 2021، نتيجة لارتفاع أسعار السلع وزيادة الكفاءات عبر وحدات الأعمال, وقد أدى ذلك إلى زيادة صافي الربح بنسبة 87% إلى 12.13 مليار ريال سعودي، وزيادة بنسبة 51% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 18.68 مليار ريال سعودي. وقد ساهم الأداء التشغيلي والمالي الممتاز في تعزيز الوضع المالي لشركة معادن وإنشاء منصة أقوى لمتابعة فرص النمو.وأحرزت شركة معادن تقدمًا في سجل الصحة والسلامة، حيث يعتبر عام 2021م أكثر سنة آمنة من خلال مزيد من التقدم في نزول معدل تكرار جميع الإصابات في العمل (AIFR) إلى 0.13% مقارنة بمعدل 0.20% في السنة المالية 2021م, وتتطلع إلى تعزيز قدرات الاستكشاف لديها، حيث وقعت شراكة إستراتيجية مع شركة إيفانهو إلكتريك لاستكشاف المعادن الإستراتيجية في المملكة، مما يتيح لشركة معادن الوصول إلى تقنية Typhoon ™ المملوكة لشركة إيفانهو إلكتريك والتي من شأنها أن تساعد على سرعة الاستكشاف الجيوفيزيائي وتقليل المخاطر. كما وسعت معادن شراكتها مع شركة باريك جولد لاستكشاف وتطوير منطقتي ترخيص جبل صايد الجنوبية وأم الدمار.وفي مجال الأسمدة، وقعت الشركة عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الانشاء لمشروع الفوسفات الثالث، المرحلة الأولى مع شركة وورلي العربية المحدودة وجيزا الدولية، والذي يتضمن إنشاء مجمع إنتاج متكامل في منطقتي وعد الشمال ورأس الخير من شأنه أن ينتج 1.5 مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية.وستقوم معادن بتوسيع إنتاجها من الذهب من خلال إضافة 250 ألف أوقية سنويًا من منصورة المسرة، مع استمرار تشغيل المصنع خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م.وبالإضافة إلى ذلك، تقوم معادن باستهداف النمو الدولي من خلال مشروعها المشترك الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم, وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 51% لشركة معادن وستستثمر مبدئيًا في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً.وتعليقًا على نتائج عام 2022م، قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن، روبرت ويلت: "قدمت معادن أكثر الأعوام أمانًا وربحًا على الإطلاق، وذلك يثبت أن برنامج التحول الذي أطلقناه العام الماضي بدأ يظهر نتائجه. من الناحية المالية، نمت المبيعات بنسبة 50% والأرباح بنسبة 87% بالتوازي مع مساهمة تحسينات رأس المال العامل في تحقيق مستويات قياسية لزيادة الأرباح وتعزيز ميزانيتنا العمومية.وقال " من الناحية التشغيلية، فإن أعمالنا مستمرة بشكل حيث نواصل دفع الكفاءات واتخاذ تدابير استباقية لمعالجة البيئة المتغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، إننا نقوم بالاستثمار في الجيل القادم من المشاريع منخفضة التكلفة وطويلة الأمد، ونعمل على تحسين عمليات الاستكشاف وقدرات تسليم المشاريع، ودائماً نضع صحة وسلامة ورفاهية موظفينا في قائمة أولوياتنا وخططنا المستقبلية , ولقد أحرزنا أيضًا تقدمًا كبيرًا نحو أهدافنا الطموحة للنمو بعد بدء تشغيل مشروع أمونيا 3، ومنح عقد EPCM للفوسفات 3، والإنتاج التجاري بين المنصورة ومسرة، وإضافة أكثر من 2 مليون أوقية من احتياطيات الذهب إلى محفظتنا" .وأضاف " وفي نظرتنا للمستقبل، فإننا نركز على النمو المستدام والانضباط المالي المدعوم بإطار عمل فعال لتخصيص رأس المال لتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين. سنواصل الاستثمار في عملياتنا واستكشاف المعادن في المملكة، ولكننا نسعى أيضًا إلى تحقيق النمو المتصاعد من خلال المشاريع المحلية والدولية المشتركة ومن خلال الشراكات التي ستؤمن مصادر جديدة للمعادن والفلزات، مع تقليل مخاطر الاستكشاف."// انتهى //19:50ت م0185