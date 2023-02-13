دبي 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم، بمعالي عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2023م في إمارة دبي.وناقشا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات لتعزيز أوجه التعاون والدعم المشترك؛ لدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع المتغيرات المناخية وحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، والحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.وأكد البديوي أنّ استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر التغير المناخي COP 28، سيبرهن للعالم قدرة دول وأبناء الخليج في استضافة الأحداث العالمية التي ستشكل إضافة لرصيد المنجزات المباركة للمجلس، التي تحظى بتوجيهات ورعاية سامية من لدن قادة دول مجلس التعاون، مشدداً على عزم الأمانة العامة لمجلس التعاون بذل كل ما من شأنه إنجاح مؤتمر التغير المناخي COP 28.// انتهى //20:00ت م0186