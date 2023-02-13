الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.6%، عند 10.664 نقاط.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.82%, ليستقر عند 857,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.71%, بمجموع 811,61 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.73%, ليصل عند 9.799,44 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 10 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:10ت م0187