اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على انخفاض
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.6%، عند 10.664 نقاط.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.82%, ليستقر عند 857,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.71%, بمجموع 811,61 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.73%, ليصل عند 9.799,44 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 10 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558 مليار درهم مغربي.
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20:10ت م
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