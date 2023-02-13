الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسجددت وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة العربية السعودية للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وأهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام، مؤكدةً موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //20:30ت م0188