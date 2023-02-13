الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم عن إطلاق أول برنامج متكامل يستهدف الأعمار من 35 حتى 50 سنة، بالشراكة مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد، الهادف إلى بناء القدرات الوطنية، وتصميم وتدريب وتنفيذ برامج متخصصة، وتنفيذ برامج مجتمعية تسهم في رفع نسبة ممارسة الرياضة من الرجال والنساء، تعد ضمن استراتيجية الاتحاد.وتأتي هذه الشراكة في إطار عمل وزارة الرياضة، الساعية من خلاله إلى استقطاب البرامج المتخصصة الدولية في قطاع الرياضة المجتمعية، إلى جانب حرصها على دعم برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية المملكة 2030).ويركز الاتحاد عبر هذا البرنامج على إبراز أهمية الرياضة المجتمعية للفئة العمرية من 35 حتى 50 عاماً، بوصفها محور اهتمام رؤية المملكة 2030، إذ سينفذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل تهيئة وتطوير أداء المدربين المحترفين، والمدربين التنفيذيين، كمرحلة أولى، على أن تتضمن المرحلة التالية التطبيق والتنفيذ الذي يستهدف البرنامج فيه 3000 مشارك، سيجري تمكينهم وتجهيزهم بالأدوات اللازمة لعيش حياة صحية ونشطة.وأوضح اتحاد الرياضة للجميع أن المرحلة الأولى بدأت بانتداب 10 مدربين من الجنسين، للخضوع لبرنامجٍ تدريبيٍ متخصصٍ في تدريب وتطوير مهارات المدربين في المقر الرئيس لمؤسسة نيو كاسل يونايتد، لتأتي بعدها المرحلة الثانية المتخصصة بعملية تدريب 225 مدرباً محلياً على البرامج المعدة في 3 مدن في عدد من مناطق المملكة، لتهتم بعدها المرحلة الثالثة بشكلٍ متخصص في تطبيق 3 برامج رئيسة، تنفذ على مدى 4 أشهر في 3 مدن ومناطق مختلفة (جدة وسيهات والقصيم).وتختص مرحلة التنفيذ بالفئات العمرية من 35 إلى أكثر من 50 عاماً، من خلال تطبيق برنامج لإلهام البالغين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا فما فوق لمواصلة لعب كرة القدم أو ممارسة الرياضة كهواية، وكذلك برنامج كرة القدم للمشي التي تم تصميمها بشكل أساسي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر، بهدف تشجيع اللاعبين للعودة إلى الرياضة في بيئة ودية، إذ تعد هذه اللعبة مثالية للراغبين بتحسين لياقتهم البدنية أو للذين يتعافون من إصابة، بالإضافة إلى برنامج متخصص لفقدان الوزن جرى تصميمه للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 27.5 أو أعلى.ويأتي هذا البرنامج متماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، لتفعيل شراكة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الاستراتيجية مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد التي سترفع مستويات النشاط البدني في المملكة، وتمكين المزيد من الناس ليعيشوا حياة صحية ونشطة.وحول ذلك، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن جهود التحاد تأتي مواكبةً للعمل المتواصل في المملكة، التي تمضي بخطواتها لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً ومجتمعاً عصرياً مزدهراً، لافتاً الانتباه إلى سعيهم في اتحاد الرياضة للجميع إلى السير بصورة متوازية ومتزامنة مع التحول الذي تشهده المملكة من خلال تعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية لعيش حياة أكثر صحية وحيوية، ورفع مستوى النشاط البدني في المجتمع لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.وأشار سموه إلى عزم الاتحاد وفق خطة واستراتيجية دقيقة على أن يحصل كل فرد في المجتمع على فرص متساوية في الوصول إلى الأنشطة الرياضية، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد لضمان مشاركة أعمار محددة في جميع أنحاء المملكة في الأنشطة الرياضية والبدنية.يذكر أن هذا البرنامج المتكامل المخصص للأعمار ما بين 35-50 سنة، يبرهن على التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بإتاحة الرياضة بمختلف أشكالها وطبيعتها لتكون في متناول الجميع، من خلال دعم شبكة واسعة من الشركاء، منهم جمعية الوفاء لرعاية المسنين، وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، والجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة، لاسيما وأن الاتحاد يهدف من خلال ذلك إلى إنشاء منصات أكثر شمولية لاستقطاب كبار السن من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بتجارب رياضية عالية الجودة.وفي ذلك الإطار فإن مؤسسة نيوكاسل يونايتد، مؤسسة خيرية مستقلة تعمل على استخدام قوة كرة القدم للتواصل وتحفيز وإلهام الناس في مدنهم، بالإضافة إلى توفير الفرص لتحسين حياة الآلاف من الأطفال والبالغين والأسر والفئة العمرية الأكبر سنًا، وذلك من خلال برامج التعليم والرياضة والتنمية الشخصية والرفاهية، إلى جانب تقديم المساعدة للجميع ليكونوا أكثر نشاطاً، وتحفيزهم لتعلم مهارات جديدة للشعور بالسعادة والصحة.// انتهى //20:30ت م0189