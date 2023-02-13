الخرطوم 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسي اليوم، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا، بحضور وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس، ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو.وأكد العطا حرص السودان على تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، رغبةً في تجاوز التحديات والعقبات التي تعترض مسيرة تنفيذ الاتفاق، مشيداً برعاية دولة جنوب السودان، واهتمامها بعملية السلام في السودان.// انتهى //20:45ت م0191