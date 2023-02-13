الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيينه للفنلندية روزا لابي سيبالا مدربة للمنتخب الوطني الأول للسيدات، خلفًا للألمانية مونيكا ستاب التي جرى تعيينها كمدير فني لإدارة كرة القدم النسائية.وأشار الاتحاد إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء نظير امتلاك الفنلندية روزا خبرة سابقة، حيث بدأت مسيرتها الكروية كلاعبة مع فريق هلسنكي الفنلندي، ونجحت معه في الفوز بثمان بطولات للدوري، وخمسة كؤوس خلال 13 عامًا، قبل أن تنتقل إلى رويال أندرلخت البلجيكي، ومنه إلى الولايات المتحدة حيث لعبت في نادي ميامي جلايدرز، قبل أن تنهي مسيرتها مع إي سي ميلان الإيطالي، حيث قررت اعتزال اللعب موسم 2005، لتتجه بعد ذلك لتدريب كرة القدم، إذ عملت مع عدد من الفرق الفنلندية، بالإضافة إلى عملها محاضرة للدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واختيارها خلال ذلك كمدربة لمنتخب فنلندا تحت 23 عامًا، وفريق هونكا في الدوري الفنلندي الممتاز، إضافة إلى توليها منصب مساعدة مدرب المنتخب الفنلندي الأول، كما حصلت على رخصة التدريب PRO من الاتحاد الأوروبي.من جانبها ستعمل الألمانية مونيكا ستاب في منصبها الجديد على تطوير منظومة الكرة النسائية بإنشاء هيكلة للمنتخبات الوطنية والفئات السنية والبطولات المحلية، لاسيما وأنها كانت مشرفة ستاب خلال فترة تدريبها للمنتخب الوطني والتي استمرت عام ونصف على تجارب الأداء الأولى، حيث استقبلت أكثر من 700 لاعبة في الرياض وجدة والدمام، ونجحت في قيادة المنتخب في 7 مباريات دولية سجلت من خلالها 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، كما نجحت في تحقيق لقب البطولة الدولية الودية التي أقيمت الشهر الماضي في الدمام.وعن هذا القرار عبرت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرفة على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان، عن سعادتها بما حققته مونيكا مع المنتخب الوطني خلال الفترة التأسيسية للمنتخبات الوطنية، مشيرة إلى أنها أسهمت مع كادر العمل في الإدارة النسائية باتحاد القدم بتطوير كرة القدم النسائية.ونوّهت بالنجاحات التي تحققت للألمانية ستاب مع الإدارة النسائية بالاتحاد، لذا فإن التطلعات والطموحات كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات بإتاحة الفرصة لمونيكا عبر توسيع مهام منصبها للإسهام في الوصول لمستويات عالية تضمن لكرة القدم النسائية في المملكة إنجازات ونجاحات رياضية وطنية في المستقبل، مرحبةً في الوقت ذاته بالمدربة الفنلندية روزا لابي، عادّةً ضمها لفريق العمل إضافة كبيرة للكرة السعودية النسائية، مشيرةً إلى الحضور اللافت لمدربة الأخضر الجديدة في بطولة ودية أقيمت مؤخراً، مما كان له دور كبير في سرعة إتمام العقد، متمنية التوفيق لهما في مهمتهما الجديدة.// انتهى //20:57ت م0194