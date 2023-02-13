الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان" على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات، تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم باسمه واسم مجلس الاتحاد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية العربية لكرة القدم بمسمى كأس الملك سلمان، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه باتحاد الكرة العربي وبمسابقاته وبرامجه.من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن البطولة تحمل اسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وواحدة من أهم مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، لافتاً الانتباه إلى قيام اتحاد اللعبة العربي بتعميم آلية المشاركة في البطولة، على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها.وأوضح الدكتور السلمي أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنها المملكة العربية السعودية الصيف القادم، مبيناً أن الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات سيعلن لاحقاً بعد التنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة.// انتهى //21:07ت م0195