القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأصيب طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، تزامن ذلك مع اقتحام الجيش للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال طفل من داخله.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان أن جيش الاحتلال اقتحم قرى في الأغوار الفلسطينية، وسلم إخطارات بهدم عدة منازل، ومنشآت فلسطينية، لافتةً النظر أن الاحتلال يخطط لهدم 132 منزلاً في جبل المكبر بالقدس المحتلة، الذي شهد في وقت سابق من اليوم عمليات هدم عدة منازل.//انتهى//21:38ت م0197