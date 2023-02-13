الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسباشر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم تدريباته الاستعدادية لكأس الأمم الآسيوية للشباب 2023، المقامة بأوزبكستان مارس المقبل، بمعسكر إعدادي في العاصمة الرياض، يستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، الذي قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم مرانًا استرجاعيًا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 26 لاعبًا للمعسكر، هم: (أسامة المرمش، وبلال الدواء، وتركي بالجوش، وعمار العمار، ومحمد الدوسري، وحسن ربيع، ومحمد برناوي، ومحمد سليمان، وخالد العسيري، ومبارك الراجح، وسالم النجدي، ووليد صابر، وأحمد الجليدان، وفيصل الصبياني، وصهيب الزيد، وأحمد العميسي، وعبدالله الزيد، ومروان الصحفي، ومصعب الجوير، ومحمد المري، وعبدالعزيز العليوة، وياسين الزبيدي، ويزيد جوشان، وعمار الخيبري، وعبدالله رديف، ومشاري النمر).يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.// انتهى //22:05ت م0201