نجران 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسنظم ميدان فروسية نجران اليوم، حفل سباقه السابع عشر للموسم الحالي، على الدعم المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من ستة أشواط، ومسافتها 1600 متر، خصص الشوط الأول للخيل العربية "مفتوح"، وحصل على المركز الأول الجواد "مرهق الجفيران" للمالك مبارك حسين آل زعمان، والشوط الثاني لخيل الإنتاج (0-3)، وحقق المركز الأول "أبشربي"، للمالك إسطبل الحضن، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج مواليد 2020 "مفتوح"، وحصل على المركز الأول الجواد "رامبو" للمالك مهدي حسين آل شريان، والشوط الرابع للخيل مواليد 2019، وحقق الجواد " بادرة أمل" للمالك إسطبل الحضن المركز الأول، والشوط الخامس لخيل الإنتاج "مفتوح"، وحصل على المركز الأول الجواد " حفر الباطن"، للمالك محمد عسكر الصقور، وخصص الشوط السادس "الكأس" للأفراس "مفتوح"، وحصدت الفرس "مجمهرة"، للمالك معجب صالح آل الحارث المركز الأول.وفي ختام الحفل سلم وكيل الإمارة المكلف الكأس لمالك للفرس الفائزة، كما زار معرض جمعية "بصيرة" للمكفوفين بنجران المصاحب للفعاليات، واطلع على ما تقدمه الجمعية من خدمات وتقنيات لفئة للمكفوفين، إضافة إلى أعمال ومنجزات المكفوفين بالمنطقة.// انتهى //22:11ت م0202