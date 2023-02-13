القاهرة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسحقق فريق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الثاني عشر.//انتهى//22:52ت م0205