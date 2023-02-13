القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأصيب فلسطيني مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال فتح نيرانه على مركبة فلسطينية، في مخيم شعفاط بالقدس، مما أسفر عن إصابة سائقها بجروح.في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال جيش الاحتلال لثلاثة فلسطينيين، في مخيم شعفاط بالقدس.وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة، مما أدى لتضرر عدد منها.//انتهى//23:19ت م0209