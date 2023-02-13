مكة المكرمة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها عملياتِ الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك كلَّ القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أهاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدًاالتأكيدَ على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى حلِّ قضيته المصيرية، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة والمؤلمة.// انتهى //23:39ت م0211